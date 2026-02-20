Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 20 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma termina la conoscenza con due cavalieri.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elisabetta e Sebastiano. I due si confrontano in studio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Sabrina e Nicola. La dama scopre che il cavaleire è uscito anche con Atlanta e decide di chiudere la conoscenza.

Sabrina interrompe la conoscenza con Nicola! #UominieDonne pic.twitter.com/AC8EuDgzvd — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 20, 2026

ore 15:10 – Sabrina e Nicola discutono in studio, ma la dama resta ferma sulla sua posizione. “Non mi va più, basta mi fermo” – conclude Sabrina. Intanto in studio arrivano i tronisti Sara e Ciro.

Durante la scorsa registrazione, Alessia ha deciso di abbandonare lo studio e Ciro l’ha raggiunta in camerino! #UominieDonne pic.twitter.com/Z2dVPyrbFl — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 20, 2026

ore 15:20 – E’ il momento di Ciro. Il tronista dopo l’ultima puntata è rimasto “solo” per via del bacio condiviso con Elisa che hanno fatto andare via dal programma le altre corteggiatrici. Dopo la puntata il tronista ha raggiunto nei camerini prima Alessia e poi Ale. Ma nessuna delle due ha deciso di partecipare alla puntata odierna.

ore 15:40 – E’ il momento di Sara. La tronista dopo la scelta di Simone ha un crollo emotivo in camerino. A rincuorarla e rassicurarla arriva Matteo, uno dei nuovi corteggiatori. “Non mi è piaicuto vederla in quel modo e credo che nessuna donna debba piangere per un uomo. Sono un pò protettivo con le donne, ho attaccato Simone perchè si vedeva che la prendeva in giro” – precisa il corteggiatore. “Ti ho pensato, sei un ragazzo buono, mi arriva la tua semplicità e dolcezza” – confessa la tronista.

ore 16:00 – Sara e Matteo si ritrovano in studio a raccontare la loro esterna. Il corteggiatore è molto interessato alla tronista e non perde occasione per esternarglielo.