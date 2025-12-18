Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 18 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma chiude la conoscenza con il cavaliere Roberto.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Sara. La tronista è uscita in esterna nuovamente con Marco scatenando la gelosia di Jakub. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 18 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++