Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 16 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Marta e Federico: la dama ha delusa dal comportamento del cavaliere.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Ciro. Il tronista ha iniziato a fare le prime esterne con le corteggiatrici. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 16 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++