Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Mario decide di interrompere la conoscenza con Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Barbara e Ruggiero. La coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi, è arrivata al capolinea. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Ultimo confronto a centro studio per Barbara e Ruggiero. Maria De Filippi invita la dama a decidere se restare o meno nel programma, ma la dama precisa: “non so se c’è qualcuno interessato a me in questo momento. A me piace Alessio, ma lui non mi fila!”. Alla fine Barbara balla proprio con Alessio.