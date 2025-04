Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 8 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma racconta la sua ultima conoscenza

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Gianmarco. Il tronista è uscito con Nadia, ma ha qualcosa da dire a Cristina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 8 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Sabrina. La dama è uscita con Guido e tra i due le cose sono andate molto bene. A sorpresa c’è stato anche un bacio con la dama che confessa: “mi piace e voglio approfondire con lui“. Oramai Giuseppe è un lontano ricordo.

ore 15:00 – Si passa a Giuseppe che lancia un nuovo guanto di sfida a Gianni. Il cavaliere si esibisce con una bachata, ma Tina lo boccia: “sono soldi buttati, lascia perdere col ballo, sei davvero ridicolo“.

ore 15:30 – La sfida viene vinta da Gianni che, in studio, balla dopo tanti anni con Rossella Brescia. Momento nostalgia, ma la bravura dei due ballerini è innegabile. Intanto Tina sbotta con Isabella: “non hai rispetto per le donne, sei una volta bandiera a seconda di come si alza, a seconda dell’umore. Viene a fare la paladine verso le altre donne“. La dama ribatte: “sono molto solidale con le donne, quando sono arrivata forse Sabrina ha male interpretato. Io amo le donne, io sono per le donne, so quanto valgo e quanto posso permettermi”. Tina ribatte: “vali meno di zero”.

ore 16:00 – Sul finale è il momento di Cinzia e b. I due sono usciti insieme, ma il cavaliere decide di chiudere la conoscenza per una serie di incomprensioni.