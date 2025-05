Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 28 maggio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di alcune coppie nate nel dating show più seguito della tv!

Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio al trono di Gianmarco oramai prossimo alla scelta trasmessa in esclusiva venerdì 30 maggio in prime time su Canale 5! L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 28 maggio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Giuseppe e Rosanna. I due ballano insieme in studio.

Giuseppe è a #UominieDonne e la sfida di ballo con Gianni non può assolutamente mancare! Il cavaliere con la sua Rosanna riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? 😍 pic.twitter.com/lSt9uoLjyr — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 28, 2025

ore 15:00 – Sfida tra Giuseppe e Gianni in studio. L’opinionista ha qualcosa da dire: “devo ringraziare Giuseppe, ho un rapporto particolare con la danza di amore ed odio. Grazie a te sono tornato in sala prova e ho riprovato l’emozione di ballare non da professionista, ma per me” – dice Gianni. Giuseppe: “ho scoperto che è una bellissima persona”. Tina Cipollari dà un 10 ad entrambi.

Da nemici ad amici, chi lo avrebbe mai detto! 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/PHSdCtUy2u — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 28, 2025

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Arcangelo e Cinzia. La dama: “gli ho scritto dei messaggi nei quali gli scrivevo che avevo ancora voglia di conoscerlo“. I due sono usciti a cena e la conoscenza tra i due prosegue.

Non è finita qui! Gara di resistenza in corso ⚠️🚨 Chi avrà la meglio? #UominieDonne pic.twitter.com/yS9yTHc8Ta — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 28, 2025

ore 15:30 – Cinzia si confronta con Antonio che le dà un aut aut: “sono disposto a conoscerti, ma senza altri uomini“. La dama ribatte: “devo un attimo capire, datemi il tempo di pesare. Voglio continuare a cercare sia Antonio che Arcangelo. Ho bisogno di tempo”.

ore 16:00 – A centro studio è il momento di Alessio, Francesca, Annamaria e Giovanni. Alessio e Francesca sono usciti insieme e tra i due è ricominciato tutto. Annamaria è molto delusa dal comportamento del cavaliere che precisa “non ti ho mollato lì. E’ finita la puntata e Francesca è venuta da me. La conversazione è andata avanti“.