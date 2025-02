Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì’ 25 febbraio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Mario fa scattare un confronto in studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono di Gianmarco: il tronista è uscito in esterna con Cristina, ma non è convinto della corteggiatrice. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 25 febbraio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessio. Il cavaliere è uscito con Luana e tra i due è scappato un bacio. Che sia la volta buona?

ore 15:00 – In studio si torna a parlare dell’incontro tra Mario e la ex tronista Nicole. I due si sono davvero incontrati e cosa è successo? Intanto si passa alla conoscenza tra Diego e Giulia.

ore 15:15 – Nicole, la ex tronista, interviene in puntata dopo la segnalazione ricevuta da Gianni. “Una segnalazione mi è arrivata su un bacio con Mario” – dice l’opinionista con la ex tronista che conferma il bacio. Margherita è delusa: “abbiamo la conferma che fa schifo“. Ennesima figuraccia di Mario: “è scappato questo avvicinamento, poi che lei vuole dire che ci siamo baciati ok, ma non è vero“. Gianni difende Nicole: “chi sta mentendo nel programma sei tu, Nicole non è qui“.

ore 15:30 – Maria De Filippi fa richiamare Nicole dopo che Mario ha parlato male di lei. “Nella sostanza ha detto che eravate d’accordo di non dire niente” – ma la ex tronista ribatte “non era successo niente di importante, ma dal momento in cui la gente ci ha fotografato in giro perchè non dirlo?”. Margherita domanda se c’è stato altro, ma Nicole chiarisce “no nient’altro“. Gianni domanda: “non è successo niente per tua volontà?” ma Nicole replica “no, non abbiamo avuto modo di andare oltre“.