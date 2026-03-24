Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 24 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina e Marina a muso duro per il cavaliere Davide.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Elisa prima e poi con Ale. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 24 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata parte con un nuovo confronto tra Tina e Marina. La dama si complimenta con Cinzia: “le faccio i miei complimenti per la sua tenacia“.

Rosanna vorrebbe che Alessio prendesse una decisione… #UominieDonne pic.twitter.com/lUJuVtoCwH — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 24, 2026

ore 15:00 – A centro studio Rosanna e Alessio. La dama precisa: “mi aspetto che oggi si determini, ma non è una condizione la mia. Devo prendermi cura di me. Questa settimana abbiamo avuto modo di parlare con serenità, credo che oggi tu una direzione debba prenderla”. Il cavaliere in realtà si sta sentendo anche con Debora e Rosanna reagisce molto male: “sei scorretto“.

ore 15:15 – Debora e Rossana si scontrano in studio, mentre Alessio precisa: “mi concentro su chi voglio, deve esserci un compromesso quando ci si conosce”. Intanto Gianni interviene: “dalle reazioni di Debora e Rosanna si capisce chi ci tiene e chi no!“. Il cavaliere spiega come si è riavvicinato a Debora: “mi ha mandato un messaggio il giorno della registrazione, ti ho chiamato il giorno dopo…poi sei sparita per 4 giorni”, ma la dama replica “non è così, ci siamo sentiti…”. Si passa ad Arnaldo e Maria. I due proseguono la conoscenza.

ore 15:30 – Arnaldo e Maria parlano della loro conoscenza “emotivamente forte”. Intanto due nuove dame sono pronte a scendere per il cavaliere, ma decide di non tenerne nessuna. Si prosegue con il trono di Sara. La tronista è uscita prima con Alessio e tra i due c’è stato anche un bacio.

Tra Arnaldo e Maria c’è un bel trasporto emotivo, ma per lui ci sono due dame che vorrebbero conoscerlo… #UominieDonne pic.twitter.com/Bt6HacX4Go — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 24, 2026

ore 15:45 – Sara è uscita in esterna anche con Matteo. Il corteggiatore in studio ha qualcosa da dire: “voglio parlare e chiarire che non mi faccio prendere per il cu*o da nessuno” indicando anche Ciro. Non solo, sul finale rivolgendosi alla tronista dice: “come baci Alessio a me non baci, basta non prendiamoci per il cu*o”.

ore 16:00 – Ciro replica alle parole di Matteo: “se parli con me, entri qui dentro e mi dici delle cose ti rispondo. Ma chi ti credi di essere?“. Il corteggiatore ribatte: “dai abbracciatevi!“. Intanto Sara fa presente di non amare questi toni, mentre Alessio discute con Matteo.