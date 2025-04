Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 17 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata una nuova sfida di ballo tra Giuseppe e l’opinionista Gianni Sperti.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Gianmarco. Il tronista è uscito con Cristina facendo ingelosire Nadia. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 17 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina. L’opinionista, oramai anche tronista del dating show di Canale 5, è uscita con Cosimo. Prosegue la conoscenza tra i due in vista di un nuovo weekend da trascorrere insieme.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Giovanni e Luana. La coppia stava uscendo da un pò di tempo, ma il cavaliere decide di non proseguire la conoscenza con la dama. In studio se ne discute con gli interventi di Agnese, Francesca e Alessio.

Giovanni non vuole continuare la conoscenza con Luana! Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/o1Bp2q0ScX — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 17, 2025

ore 15:30 – Si passa a Gloria che sta conoscendo Fabrizio, ma le cose non vanno bene. La dama: “volevo capire non ti piaccio?“, ma il cavaliere replica “c’è stata questa conoscenza, ma se c’è solo attrazione fisica che succede?”.

“Sei un uomo freddo!” Gloria e Fabrizio interromperanno la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/MtMmFeGRal — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 17, 2025

ore 15:45 – E’ il momento del trono di Gianmarco. Il tronista è uscito in esterna con Francesca per un chiarimento. “C’è qualcosa che non mi hai più smosso” – dice il tronista – “prima mi smuovevi qualcosa di diverso“. Maria De Filippi cerca di far capire alla corteggiatrice cosa ha fatto cambiare idea a Gianmarco: “lui pensa che tu non sia sincera, al di là del fatto di ciò che tu faccia sui social“.

https://twitter.com/uominiedonne/status/1912863056125661336

ore 16:00 – Gianmarco e Francesca sembrano essersi chiariti e sul finale ballano insieme. L’appuntamento con Uomini e Donne è per domani, sempre alle 14.45, su Canale 5.