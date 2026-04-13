Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 13 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno della coppia Guido e Federica.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over con un nuovo confronto tra Gianni e la dama Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 13 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gloria e Antonio. Maria De Filippi comunica che c’è una segnalazione da parte dell’ex fidanzata di lui. La dama: “sei un torbido, vorrei un uomo dal cuore libero visto che tu mi hai detto pure che tu l’ex puoi prendertela quanto ti pare. Chiudo, basta!”.

ore 15:00 – Si passa a Davide e Sabrina. Il cavaliere racconta l’esterna con la dama, ma è stranito dal mancato bacio: “ho provato a baciarla, ma ha posto la guancia”, ma Sabrina ribatte “non è così, c’era mia figlia e troppa gente”. Davide nonostante le sue parole è incerto: “secondo me in questo mese non è scattato un pathos, un desiderio di passione. Sento una distanza da parte sua”, ma la dama smentisce “non c’è distanza, non c’è stato modo di stare da soli”.

Tra Cinzia e Marco c’è un feeling molto forte! #UominieDonne pic.twitter.com/414qsE08Dx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2026

ore 15:20 – A centro studio Cinzia e Marco. Prosegue la conoscenza tra i due con la dama che viene criticata ancora da Gianni: “parla sempre lei, è un rapporto tra due che si sono accordati“. La dama ribatte: “so benissimo chi sono, ecco perchè lo porto nel mio mondo“.

ore 15:45 – Prosegue il confronto Cinzia e Marco con Tina e Gianni. La “coppia” non convince gli opinionisti convinti che tra i due ci sia stato qualcosa di più per spingere il cavaliere a dirle “ti amo”. In studio Marco sottolinea: “per me è importante l’attrazione mentale più di quella fisica“, ma le parole di entrambi continuano a dividere. Tina ha qualcosa da dire: “è scientificamente provato che non puoi dire ‘ti amo’ ad una persona che hai visto tre volte. E’ matto, non è normale che un uomo senza un rapporto di quotidianità possa dire ‘ti amo’. Non è possibile perdere la testa per una persona che non conosci”. Cinzia interviene: “non è un dato di fatto, ci sono le eccezioni”.

Il pensiero di Tina e Gianni su Marco e Cinzia! #UominieDonne pic.twitter.com/G3dCgL2j2S — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2026

ore 16:00 – Tina è convinta che tra Cinzia e Marco ci sia stato molto più di un bacio: “tra voi c’è stato qualcosa di più di quello che avete raccontato perchè ‘ti amo’ non lo dici alla prima che incontri“.