Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 12 marzo 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre maschile.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Tina ed Orlando, il corteggiatore di Gemma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 12 marzo 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’ennesimo confronto tra Giuseppe e Sabrina. “Tu non hai carattere” dice il cavaliere a Sabrina tirando in causa anche Agnese.

“Tu non hai carattere!” In studio si accende la discussione tra Giuseppe, Sabrina e Agnese #UominieDonne pic.twitter.com/sX90QBzjvx — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2025

ore 15:00 – Intanto Sabrina è uscita in esterna con Alessio. “Mi sono sempre dedicata a Giuseppe e avevo paura di rompere qualcosa che dal mio punto di vista pensavo di aver costruito” – dice la dama che confessa – “sono stata ferita nuovamente da lui e mi sono detta diamo una possibilità ad Alessio e adesso siamo qui“.

ore 15:30 – Giuseppe è visibilmente geloso della conoscenza in corso tra Sabrina e Alessio. Il cavaliere decide poi di sfidare in una gara di ballo Gianni. A trionfare è Gianni, ma la gara prosegue con una bachata.

ore 16:00 – Si passa a Cristina e Emanuele. La loro conoscenza è già arrivata al capolinea per la gelosia della dama che lamenta un’assenza nelle chiamate e in tutto. “Mi hai sempre detto chiamami quando vuoi” – dice Cristina che lamenta – “non mi hai mai chiamata in dieci giorni”. Il cavaliere si difende: “sono single proprio per questo“, ma lei ribatte “sei inafettivo“. Anche Tina dà ragione alla dama: “il tuo comportamento non è da uomo interessato, non puoi far passare cinque giorni senza neppure farle una chiamata“. Riusciranno i due a trovare un punto d’unione?