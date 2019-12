Nella puntata di Una Vita trasmessa su Canale 5 oggi 11 dicembre, Lucia si rivolge alla banca per ottenere in prestito del denaro. La Alvarado, con questi soldi vuole aiutare a ricostruire le case distrutte dall’inondazione. Ecco il Video Mediaset per vedere in replica streaming l’appuntamento odierno della celebre soap opera di Aurora Guerra.