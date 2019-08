Tre gli appuntamenti di Una Vita in programma stasera su Rete 4. Nella prima puntata serale di questo sabato 31 agosto 2019, in onda dalle ore 21.30 alle 22.10 circa: Samuel si è recato da Ursula in manicomio e la donna si è presa gioco di lui. Peccato, però, che il giovane Alday ha sostenuto di aver scovato un modo per far restare Blanca. Questo, in sintesi, quanto avvenuto nel nuovo appuntamento in prime time con la soap opera. Rivediamolo, allora, in streaming on demand, nel video Mediaset ufficiale dedicato all’amata soap spagnola.