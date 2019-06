Arrabbiature e probabili prove. Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, Blanca è andata a casa di Ursula per cercare suo figlio. Arrabbiatissima, infatti, la Dicenta ha trovato un piccolo abito, ritenendo ciò la prova del nove che il bambino sia stato in quell’abitazione. Qui il video Mediaset con tutte le odierne scene della soap opera, da rivedere in streaming on demand.