Il figlio partorito da Blanca è nato morto o no? Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 11 giugno 2019, la Dicenta è ancora convinta di aver messo al mondo un maschio. Diego, però, cerca in tutti i modi di farle capire che la bambina è nata già morta. Qui il video Mediaset per rivedere il tutto, in streaming on demand. Qui anche le anticipazioni sulle puntate in onda dal 15 al 21 giugno prossimi.