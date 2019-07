Blanca verrà portata in una clinica? Beh, stando al riassunto della trama relativo alla puntata di Una Vita di oggi, così pare. Nell’episodio della soap in onda questo lunedì 15 luglio 2019, infatti, Samuel e Ursula hanno proposto alla Dicenta di andare in una struttura e lei ha accettato sulla fiducia. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale per rivedere, in streaming on demand, l’intero odierno appuntamento con “Acacias 38”. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle prossime puntate, trasmesse su Canale 5 fino a sabato 20 luglio.