Dopo Blanca che partorisce, nella puntata di Una Vita in onda oggi, 10 giugno 2019, nel consueto orario su Canale 5: Servante ha accantonato il risentimento provato nei confronti di Paquito, mentre Ursula ha scoperto della fuga di Blanca. Questa, infatti, la trama dell’episodio numero 44 della stagione 12 della soap opera, trasmesso in tv questo lunedì pomeriggio. Qui il video Mediaset con le odierne avventure narrate dalla trama, da rivedere in streaming on demand; qui anche le anticipazioni della settimana che va dall’8 al 14 giugno.