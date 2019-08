Ecco dove rivedere la puntata – ovvero primo e secondo episodio andati in onda – di Una Vita di ieri sera, sabato 17 agosto andata in onda, in prima serata, su Rete 4. Qui lo streaming del video Mediaset ufficiale dell’amatissima soap opera spagnola che continua a tener incollati al teleschermo centinaia e centinaia di telespettatori.

All’interno dei due episodi andati in onda, di cui riportiamo qui entrambi i video per rivederli, Pena ha confessato a Leonor qualcosa di veramente brutto. La donna ha infatti ammesso di aver chiesto ad Eva di mentire per poter trattenere i due fratelli. Esteban, invece, ha scoperto che un testimone aveva scorto qualcuno caricare Silvia su una carrozza contro la sua voglia.