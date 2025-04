Il Salone Margherita ha riaperto i battenti per un’occasione speciale, l’anteprima del docu-film “Una vita da Pingitore” diretto da Mirko Alivernini. All’evento erano presenti colleghi, amici e mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a Pierfrancesco Pingitore, il re del Bagaglino. Tra loro c’era anche Lorenza Mario, fresca vincitrice di “Ne vedremo delle belle”, il programma condotto da Carlo Conti.

“Una vita da Pingitore”, intervista esclusiva a Lorenza Mario

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. La Mario ha ricordato gli anni del Bagaglino: “Ho ricordi incredibili. Era Rose Rosse il programma in cui ho debuttato e in quella edizione io facevo la staffetta con Valeria Marini. Lei aveva dovuto abbandonare il programma per impegni cinematografici e Pingitore mi aveva chiamata per prendere il suo posto come prima donna. Per me è stato uno shock totale innanzitutto perché ero giovane e poi perché fino a quel momento avevo fatto solo la ballerina tra l’altro in coppia con Matilde Brandi. Il Bagaglino è stata la scissione di questa coppia ma solo professionalmente perché poi con Matilde siamo rimaste amiche. E’ stata un’esperienza incredibile, mi ha aperto le porte del teatro, della televisione. Pierfrancesco ha veramente colto l’essenza di quello che io potevo dare dandomi la possibilità di cantare anche in inglese. E’ stato bello lavorare con dei giganti come Oreste Lionello, Leo Gullotta, Pippo Franco e tutti gli altri. Per me il Bagaglino è casa, una grande famiglia e non finirò mai di ringraziare Pingitore per tutto questo”.

Lorenza Mario ha trionfato nel programma “Ne vedremo delle belle“. La showgirl si è rimessa in gioco in un varietà in prima serata dando prova di come il tempo per lei non fosse passato. Ai nostri microfoni, la Mario si è detta dispiaciuta per la chiusura anticipata del programma: “Sarebbe stato bello chiudere con le cinque puntate previste ma poi un po’ per la Pasqua, un po’ per gli ascolti che non sono andati come speravamo ma d’altra parte vincere contro Amici non è un’impresa facile è stata decisa la chiusura. Per me è stata un’esperienza bellissima, ho ritrovato le mie compagne del Bagaglino e poi ho vinto quindi ho un motivo per festeggiare in più”.