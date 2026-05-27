Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 27 maggio 2026

Stasera, mercoledì 27 maggio 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 27 maggio 2026, è dedicata in con la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha aperto infatti una terza inchiesta e, di nuovo, gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato. Un quesito da capire è chi le ha spedito le cartoline da Firenze fingendo di essere lei in modo da inscenare un allontanamento volontario? Si tratta di un depistaggio, ma ad opera di chi? In studio la testimonianza di Roberto Lo Giudice che ribadisce la sua innocenza.

Si passa poi alla vicenda dell’uomo che ha confessato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia. L’uomo ha confessato di non conoscere nessuna delle due e di aver abbandonato entrambe all’autobus. Ma è davvero così? Potrebbero esserci altre vittime?

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Dopo 35 anni il Dna riapre il caso di Sandra Casagrande, la pasticceria uccisa a Roncade. L’indagato nega ogni accusa Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #27maggio pic.twitter.com/28aCTrYonh — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 27, 2026

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 27 maggio 2026

Durante la diretta di stasera, mercoledì 27 maggio 2026, di “Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Sandra Casagrande, la donna uccisa nella sua pasticceria a Roncade (Treviso). A 35 anni di distanza dalla tragica morte, il caso è stato riaperto in quanto il sangue trovato sulla scena del crimine sarebbe compatibile con un uomo del posto, giovanissimo all’epoca, che nega perentoriamente qualsiasi responsabilità.

Non solo, durante la lunga diretta di Chi l’ha visto non mancherà il momento dedicato agli appelli, allele richieste di aiuto e alle segnalazioni del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare può farlo in diretta tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.