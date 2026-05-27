Far Away è il nuovo serial drammatico turco pronto a debuttare su Canale 5. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 3 al 5 giugno.

Far Away, trame primi episodi: Alya si reca a Mardin

La vita di Alya sta per essere sconvolta da grandi cambiamenti. La protagonista, che fino a quel momento ha vissuto in Canada con il marito Boran e il figlioletto Deniz, deve affrontare la morte del consorte e il desiderio di esaudire le sue ultime volontà. Proprio per onorare il suo ultimo desiderio, Alya decide di riportare il corpo dell’uomo per il funerale nella sua città natale, Mardin.

Una volta giunta lì però, si ritrova immersa in una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato. La famiglia del suo defunto marito è potente e tradizionalista, e dopo la cerimonia funebre si oppone alla sua partenza. Alya e il piccolo Deniz si trovano così costretti, loro malgrado, a prolungare il soggiorno a Mardin, immersi in un clima di forti tensioni.

Per cercare di sfuggire, almeno in parte, dal clima irrespirabile di villa Albora, la donna pensa di trasferirsi in albergo. I suoi propositi però, vengono bloccati dal cognato Cihan. Spinto dalla madre Sadakat, il fratello di Boran esige chiarimenti e spiegazioni da Alya, facendola sentire “prigioniera” tra quelle mura.

Tensioni al funerale di Boran: news Far Away

Neppure il momento del funerale rappresenta un punto di unione in famiglia. Le tensioni esplodono quando la madre di Sahin si rifiuta di andare a fare le condoglianze a Sadakat per la morte del figlio, considerando la cognata responsabile dell’arresto di suo marito Ecmel. Stando a quanto ritenuto dalla donna, la madre di Cihan e Boran avrebbe fatto incarcerare l’uomo per consentire a suo figlio di assumere il controllo della famiglia.

Durante le esequie anche Ecmel affronta duramente Sadakat e Cihan, accusandoli apertamente del suo arresto.

Alya tenta di fuggire nelle prime puntate Far Away

Terminati i funerali, Alya tenta di scappare da Mardin con il figlioletto, grazie all’aiuto di Izzet. La protagonista viene però bloccata da Cihan, e nel corso di una lite, finisce per sparare contro il cognato.

L’uomo ferito viene accvompgnato alla villa, dove la stessa Alya lo soccorre riuscendo a estrarre il proiettile. In seguito la famiglia Albora la informa che lei è libera di tornare in Canada, ma il piccolo Deniz resterà con loro. Il bambino è – a detta della famiglia – l’erede di Boran e dovrà imparare a vivere secondo le usanze del posto, e lontano dalla madre.