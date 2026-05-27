Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 30 maggio al 5 giugno, assisteremo al peggioramento delle condizioni di salute della piccola Rafaela. La bambina ha la febbre altissima e non si trova un medico disposto a curarla.

La Promessa, trame puntate italiane dal 30 maggio al 5 giugno

Tono ed Enora invitano Manuel a Lujan per festeggiare la realizzazione del nuovo motore, ma lui – ancora tormentato dalla morte di Jana – rifiuta. Il marchesino si confida con Curro rivelandogli la sua tristezza.

Intanto alla tenuta tutti sono in apprensione per le condizioni di salute della piccola Rafaela, vittima di una febbre altissima. Mentre Martina cerca di confortare Catalina, Simona tenta di curare la piccola con un antico rimedio della nonna, che però non sembra dare grandi risultati. La salute della bambina continua a peggiorare e Alonso non riesce a trovare nessun medico disposto a curarla. Secondo Leocadia, il rifiuto dei dottori è legato alle minacce del barone de Valladares.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Maria e Teresa consegnano a Ricardo la nuova uniforme da valletto.

Vera è sempre più in apprensione per Lope, che ormai da tempo non da più sue notizie. Quando il giovane torna alla Promessa, racconta a Curro che il quaderno con i bordi dorati è stato distrutto dopo l’incontro tra il duca e Lorenzo. Il ragazzo a quel punto si convince ancora di più che dietro l’attentato subito ci sia lo zampino del capitano e decide di affrontarlo.

Petra e Maria intanto telefonano di nascosto al vescovado per avere notizie di Samuel. Le due vengono però sorprese da Cristóbal. Il nuovo maggiordomo mette poi in difficoltà Lope, interrogandolo sul suo corso di cucina.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Tono racconta a Enora dell’accordo tra Manuel e i suoi genitori, secondo il quale il marchesino si impegnava a non volare più. Quando poco dopo il ragazzo contatta Farrè per spedirgli il motore da testare su un aereo, Enora intercetta la spedizione a la blocca. La giovane vuole che sia proprio Manuel a effettuare il volo. Alla fine riesce a convincerlo.

Il marchesino ed Enora effettuano così il collaudo, e il successo del motore apre la strada alla possibilità di raggiungere in poco tempo un medico in qualunque parte del Paese. Fortunatamente però, non è necessario spostarsi, visto che Simona – indignata per l’indifferenza mostrata verso la piccola malata – si reca personalmente a prelevare il dottor Guillén per portarlo alla Promessa. Leocadia e Alonso si oppongono alla presenza del dottore alla tenuta, ma Simona è determinata a fare in modo che Rafaela riceva le dovute cure.

Curro non riesce a frenare la sua ira contro Lorenzo e lo aggredisce con un vaso. Angela lo ferma appena in tempo.