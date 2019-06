Sorprendono le anticipazioni di Una Vita che arrivano dalla Spagna. Come ben sappiamo, la soap opera di Aurora Guerra è molto più avanti rispetto alla trama italiana. Nel Bel Paese siamo arrivati al punto in cui Ursula ha sottratto il bambino a Blanca, facendole credere di averlo perso.

Ma quello che vedremo nei prossimi mesi lascerà tutti a bocca aperta. A scombussolare la serenità degli abitanti di Acacias ci penserà la new entry Alfredo il quale farà finire Liberto in carcere con l’accusa di violenza sessuale.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto ha violentato Genoveva?

Tra diversi mesi i telespettatori di Una Vita ne vedranno di cotte e crude a causa del perfido Alfredo Bryce. Quest’ultimo sconvolgerà il quieto vivere di gran parte degli abitanti di Acacias in particolar modo di Rosina e Liberto. Quest’ultimo cadrà nella trappola tesa da Genoveva (moglie di Alfredo) e sarà accusato di stupro.

Una volta arrestato e portato in carcere, il povero Liberto si ritroverà a trascorrere delle giornate infernali. Per fortuna in suo soccorso giungeranno Felipe e Ramon. L’avvocato tenterà in tutti i modi di spingere il banchiere a ritirare la denuncia sporta ma l’uomo si rifiuterà di farlo. In seguito, con l’aiuto di un giornalista, l’intera faccenda finirà sui giornali e non si parlerà d’altro che della truffa di Alfredo.

Alfredo assume Marcia per spiare Felipe

Rosina, resasi conto che il suo amato è stato incastrato, si recherà in carcere da Liberto e gli mostrerà tutto il suo sopporto e amore. Successivamente il ragazzo sarà scagionato e Alfredo accuserà Felipe di averlo pubblicamente deriso. Per questa ragione il banchiere Bryce escogiterà un piano per vendicarsi dell’affronto subito. Ed ecco che lo vedremo assumere una certa Marcia la quale entrerà nella vita dell’avvocato con l’intento di spiarlo.

Intanto, Ramon organizzerà una festa al ristorante per la ritrovata libertà di Liberto. Ma proprio durante la consumazione compare Genoveva. La ragazza inviterà il partner di Rosina a lasciare la sua casa in quanto affermerà di non riuscire a perdonarlo.