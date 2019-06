Ecco a Voi le anticipazioni per una nuova settimana della soap Una Vita di Aurora Guerra. Tante intriganti vicende coinvolgeranno i nostri amati e odiati protagonisti, che accadrà ad Acacias? Inizieremo già dal serale di sabato alle ore 21.25 con la proposta di Diego all’amata. La Dicenta accompagnerà la figlia al cimitero dove ella si sentirà male davanti alla tomba della creatura che ha partorito. Per Arturo ci saranno problemi di salute che egli nasconderà a Silvia.

Una Vita, anticipazioni e trame

L’ultimo sabato di Giugno 2019, la soap Una Vita andrà in onda nel serale di Rete 4. Precisamente alle ore 21.25 inizieranno le vicende del ricco quartiere spagnolo e dei suoi abitanti. Vediamole insieme giorno dopo giorno.

Sabato, 29 giugno 2019 – trama puntata serale

Diego, preoccupato per il padre che lui pensa in Svizzera a curarsi, farà una proposta all’amata Blanca. Le chiederà di accompagnarlo dall’Alday Senior, però il giovane sbaglierà in seguito. Egli infatti innocentemente e senza alcuna malizia racconterà il suo intento a Felipe e a Samuel. Neanche a dirlo quest’ultimo lo riferirà immediatamente a Ursula. Leonor nel frattempo presenterà il suo nuovo libro ma senza alcun preavviso arriverà Pena che mostrerà un interessamento speciale all’opera, sarà realtà o finzione?

Lunedì, 1 luglio 2019 – trama

Una Vita riprenderà alle ore 14.10 di lunedì, 1 luglio 2019. Come ormai sappiamo la soap non viene trasmessa di domenica. Nell’episodio assisteremo al folle gesto di Ursula che accompagnerà Blanca al cimitero e le farà vedere la tomba della figlia neonata. La giovane si sentirà male e perderà i sensi, cadendo al suolo. Le due donne quindi torneranno ad Acacias e qui la Dicenta presenterà Cristina Novoa, che ha avuto l’apparizione della vergine a Blanca. Che ruolo avrà la nuova arrivata?

Martedì, 2 luglio 2019 – trama

Nella puntata odierna vedremo Arturo in balia di capogiri. Il Colonnello non starà bene in salute ma non vorrà dire nulla agli altri. Soprattutto Silvia dovrà rimanere all’oscuro di tutto. Rosina intanto sarà intenzionata a togliere il lavoro e a licenziare Jacinto. La donna però non lo farà dopo avere ricevuto i complimenti da Celia per la bellezza del suo giardino.

Mercoledì, 3 luglio 2019 – trama

Flora non ha alcuna intenzione di privarsi della pasticceria vendendola. La sua tristezza è talmente grande che anche Paquito la noterà e le starà vicino. Non solo, egli cercherà di rincuorare la donna confortandola.

Giovedì, 4 luglio 2019 – trama

Susana che è sempre stata sensibile alle immagini sacre, si recherà nel ricco appartamento di

Ursula. Sarà infatti della sarta l’idea che proporrà a Cristina Novoa. Ella vorrebbe mettere in vendita immagini della santa nel suo negozio di sartoria.

Venerdì, 5 luglio 2019 – trama

Blanca e Cristina Novoa diventeranno sempre più amiche. Il loro legame diverrà talmente profondo e particolare. La donna presentatale dalla madre a cui è apparsa la Vergine convincerà la giovane ad allontanarsi da Diego per ricongiungersi con il marito. Non era forse questo che voleva la perfida Ursula?

Le anticipazioni sugli episodi di Una Vita durante la prima settimana di luglio terminano, solo per ora, torneremo presto con inaspettate novità!