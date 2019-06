La seguitissima Una Vita di Aurora Guerra, come del resto Il Segreto, ha cambiato il giorno fissato per il serale. Non più quindi di martedì ma di sabato, rivedremo i nostri beniamini alle 21.25 su rete 4. Ad Acacias le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana vedranno in primo piano Blanca e la sua pazzia. Diego verrà aiutato da Felipe e otterrà una buona notizia, mentre Ursula sarà sempre più perfida e vendicativa, che deciderà di fare?

Una Vita, anticipazioni settimanali: Blanca cerca suo figlio

Pazza o no Blanca ha partorito, ma il suo piccolo non lo troverà più e lo andrà cercare proprio dove la cattiveria è di casa. Quali saranno i risultati, dopo tanto dolore?

Sabato, 15 giugno 2019 – trama

RETE 4 alle ore 21.15 trasmetterà Una Vita, ci attendono puntate inedite, almeno al pubblico italiano, in Spagna invece la programmazione è molto più avanti della nostra. Flora in questo episodio sarà intenta a convincere Paquito ad aiutarla, affinchè non venga arestata e riesca finalmente a scoprire la vera identità di colui che si spaccia per il vero Cervera. Nel frattempo anche Leonor e Iñigo non credono nell’idenità dichiarata dall’uomo misterioso che Flora ha visto, chi potrebbe essere? Diego otterrà l’indulto grazie a felipe e tornerà a essere libero. Egli scapperà dall’ospedale per incontrare Blanca.

Domenica, 16 giugno 2019, Una Vita non verrà trasmessa

Lunedì, 17 giugno 2019 – trama

Alle ore 14.10 Canale 5 proporrà Una Vita e vedremo Felipe felice per l’indulto ottenuto per Diego. Egli parlerà a Samuel e svelerà i forti dubbi che sta nutrendo su Blanca. Sarà sua intenzione di accompagnare la giovane Dicenta a fare visita al luogo in cui è stata sepolta la piccola neonata. Riuscirà in questo modo la figlia di Ursula ad assopire il suo dolore?

Martedì, 18 giugno 2019 – trama

Mentre Diego sta pensando a Blanca e nutre dei sospetti sulla sua salute mentale, Inigo e Leonor manifesteranno nuovamente l’intenzione di lasciare Acacias. Casilda però chiederà a Jacinto di non andarsene e Liberto penserà di dargli un lavoro. Il suo giardino infatti ha bisogno di chi lo cura!

Mercoledì, 19 giugno 2019 – trama

Blanca piena di dolore e di rabbia, in questo episodio si presenterà nel ricco appartamento della madre a cercare suo figlio nella casa degli orrori. Sarà proprio all’interno di un cassetto che la giovane troverà degli indumenti per neonati e li considererà una grande prova che il piccolo è stato lì, almeno per poco tempo, sarà vero?

Giovedì, 20 giugno 2019 – trama

Trini aiuterà Arturo a imparare il gioco del biliardo. Il colonnello accetterà che

Esteban sia presente all’incontro con Ochoa. Blanca sospetterà che Diego sia passato dalla parte di Ursula e la stia aiutando.

Venerdì, 21 giugno 2019 – trama

Leonor vorrà consolare Blanca e proporrà alle ricche signore di Acacias di organizzare una festa per tirarle su il morale e, lmeno per poco tempo, sollevarla dal dolore. nessuno però inviterà Ursula, che mediterà vendetta contro il vicinato, che arriverà a fare?

Molti sono i misteri e gli intrighi che Una Vita ci ha mostrato in questa settimana estiva, prossimamente conosceremo l’evolversi delle varie situazioni.