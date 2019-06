Una vita, la soap di Aurora Guerra, sta ottenendo il meritato successo e nel ricco quartiere spagnolo ne vedremo di belle negli episodi in onda da sabato 22 al venerdì successivo 28 giugno 2019. La telenovela andrà in onda anche sabato in prime time su Rete 4 e noteremo la preoccupazione di Samuel. Ursula intreccerà, come sempre i suoi diabolici piani, Pena diverrà il cameriere di Flora e sarà una new entry del cast.

Una Vita trame e anticipazioni settimanali, dal 22 al 28 giugno: una lettera per Diego

Quante sono le novità che le anticipazioni di Una Vita ci portano in un’unica settimana. Da sabato 22 giugno 2019, giorno in cui è stato spostato il serale, sarà tutto un susseguissi di colpi di scena, vediamo giorno dopo giorno che accadrà ad Acacias.

Sabato, 22 giugno 2019 – trama

Jaime, padre di Diego e Samuel, nonchè marito di Ursula non si trova più. L’anziano è in Svizzera, dopo i vari tentativi della Dicenta di farlo fuori per appropriarsi di tutto il suo patrimonio. Samuel, il più piccolo degli Alday è molto in ansia, visto che Diego, il fratello maggiore ha intenzione di ritrovare il padre. La Dicenta, loro matrigna escogiterà certamente qualche cosa per impedire ai due ragazzi di trovare il genitore. Diego infatti riceverà una missiva dal padre e si tranquilizzerà sulla sua salute. Arturo gareggerà a biliardo con Ochoae lo sconfiggerà. Il politico quindi dovrà prestare fede alla scommessa fatta al Valverde e fornire al Colonnello ogni informazione possa essere indispensabile affinchè Luis Checa venga rilasciato.

Lunedì, 24 giugno 2019 trama

Mentre domenica 23 giugno 2019, le soap non ci fanno più compagnia, ad eccezione di Tempesta d’amore e di Un posto al sole, ritroveremo Una vita lunedì 24 alle 14.10 su Canale 5. Pena, il cameriere di Flora, sarà colto in flagrante mentre sta tentando di rubare. Paquito che lo scoprirà, lo colpirà alla testa. Flora avrà paura che l’uomo ritrovi la memoria e svegli ogni cosa accaduta e convincerà Paquito a non arrestarlo.

Martedì, 25 giugno 2019 – trama

Sappiamo che Flora assumerà Pena come cameriere alla Deliciosa. Inigo è il suo vero nome e racconterà ai pasticcieri di aver perso la memoria. Alcuni contadini, che lo hanno ritrovato, lo hanno chiamato Pena. Samuel sarà pieno di preoccupazione perchè Diego potrebbe venire a sapere la verità sulla morte di Jaime, loro padre.

Mercoledì, 26 giugno 2019 – trama

Arturo comunicherà a Silvia che presto verrà allacciato un telefono in casa loro, lei però non ne sarà felice. La donna infato temerà che il Valverde sia in grado di controllarla anche quando non è in casa.

Giovedì, 27 giugno 2019 – trama

Oggi, vedremo che Arturo, stanco delle bizze, metterà Silvia con le spalle al muro. La donna dovrà infatti dirgli se è sua assoluta intenzione di unirsi in matrimonio con lui. Blanca, nel frattempo, è sempre più fuori di senno. Il dolore la farà arrivare ad un gesto estremo. Ella strapperà un neonato che una donna incontrata per caso tiene in braccio.

Venerdì, 28 giugno 2019 – trama

Ursula andrà a fare visita al piccolo Moise che ora si trova in un convento. Ella andrà insieme con Samuel, che sappiamo essere suo complice. passaLa perfida Dicenta, consapevole delle turbe psichiche passate dalla figlia, ha ormai deciso di farla diventare pazza!

La soap Una Vita è tutto questo: amore, tradimento e follia, questo è il motivo per cui molti la seguono!