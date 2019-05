Prima settimana di giugno 2019 per Una Vita, le cui anticipazioni mostrano quanto si pentirà Samuel del gesto fatto. Leonor ripenserà al passato, mentre Riera farà una dichiarazione d’amore, a chi? Eccovi tutto quello che succederà nella settimana dal 1 al 7 giugno 2019.

Una Vita anticipazioni, prima settimana di giugno 2019

Sabato, 1 giugno 2019, inizierà una nuova settimana per la soap Una Vita. Che Vi attendete di vedere? Saranno molte le perplessità e la malinconia del tempo passato, insieme percorriamo le trame. Vediamo tutte le anticipazioni e news riguardanti la Soap.

Una Vita. Sabato, 1 giugno 2019

Samuel non riuscirà a scrollarsi di dosso la tragedia avvenuta e la sua colpa. Jame è morto e il figlio ne è l’assassino, Come potrà rifarsi una vita, dopo ciò che ha fatto e la sua esistenza sarà intrisa nel rimorso?

Domenica, 2 giugno 2019 Una Vita non verrà trasmessa. Alle ore 14.00 assisteremo in onore della festa della Repubblica Italiana L’Onore e il rispetto – Ultimo Capitolo.

Una Vita. Lunedì, 3 giugno 2019

Alle ore 14.10 tornerà la soap Una Vita. Ricordiamo che Jaime cercherà, come abbiamo visto, di persuadere Samuel a costituirsi per rendere conto delle sue colpe e poter ricostruirsi una vita e una famiglia. Ecco il motivo per cui il giovane compirà l’efferata azione contro il genitore.

Paquito avvertirà Servante che non potrà divenire guardiano notturno. Per tale incarico è importante essere immuni dal morbillo, averlo quindi già contratto e non è il suo caso.

Una Vita. Martedì, 4 giugno 2019

Leonor sarà molto pensierosa, la sua mente ripercorrerà i ricordi del passato. La brillante scrittrice non ha mai dimenticato alcun momento insieme a Pablo. Riera giungerà nell’appartamento di Ursula insieme al contadino che un tempo aveva trovato lavoro dai Koval, di nome Sancho Estebanez.

Diego, nel frattempo si nasconderà nei Giardini del principe per implorare Felipe di essere dalla sua parte. Egli infatti ha intenzione di ridare la libertà a Blanca e toglierla dai giochi terribili di Samuel e Úrsula.

La puntata serale di martedì, 4 giugno 2019 alle ore 21.25 verrà sostituita da: FREEDOM – OLTRE IL CONFINE

Una Vita. Mercoledì, 5 giugno 2019

Riera si dichiarerà a Carmen e le chiederà di lasciare Acacias con lui, ma l’inserviente

non vorrà abbandonare da sola Blanca. Quest’ultima accuserà forti dolori che assomiglieranno a contrazioni. Felipe comunicherà a Diego la sua strategia per rendere libera la giovane Dicenta e lo informerà che dovranno metterlo in atto presto, addirittura nello stesso pomeriggio.

Fabiana e Lolita falsificheranno il libretto sanitario di Servante per consentirgli di partecipare e affrontare l’esame e ambire al lavoro di guardia notturna.

Una Vita. Giovedì, 6 giugno 2019

Silvia accetterà l’incarico che Carvajal le darà e rinuncerà quindi all’amore di Arturo. Il commissario Mendez sorprenderà Diego che, con l’aiuto di Felipe, tenterà la fuga dal ricco quartiere di Acacias. Felipe convincerà Mendez a lasciare andare e non togliere la libertà a Diego fino alla data del processo. Silvia abbandonerà Arturo e gli dirà addio con un misero bigliettino.

Una Vita. Venerdì, 7 giugno 2019

Rosina e Liberto non avranno pace, lui nella cioccolateria si è lasciato andare e ha dato un bacio a Flora. Quindi lo confesserà a Rosina che si scaglierà contro il marito. Inigo dirà a Leonor che non può più comportarsi da amante clandestino e proporrà a Flora di occuparsi, da sola, della pasticceria. Fabiana scoprirà che Servante ha

mentito rinunciando a essere guardiano notturno e minaccerà di svelarlo a tutti.

Dopo una settimana del genere, come proseguiranno le vicende?