Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci portano notizie preoccupanti per Felipe. Ormai certo del fatto che sia stata proprio la moglie ad uccidere Marcia l’avvocato si trova a fare i conti con la sua scarcerazione. La Salmeron infatti, grazie alla difesa affidata a Javier Velasco, torna presto libera e medita vendetta nei confronti del marito. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias 38.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva contro Felipe, è guerra!

La testimonianza della nuova domestica, Laura Alonso, non lascia più dubbi in Felipe: Genoveva è coinvolta nella morte di Marcia. L’avvocato non può perdonare alla moglie di aver ucciso la Sampaio ed è sempre più disposto a fare di tutto perché la donna paghi il suo debito con la giustizia.

Ma mentre l’Alvarez-Hermoso studia un piano per far pagare alla moglie ciò che ha fatto, lei elabora uno stratagemma per vendicarsi di Felipe, colpevole ai suoi occhi di averla abbandonata quando aveva bisogno di lui. A dare ancor più forza alla sete di vendetta di Genoveva c’è la perdita del bambino che porta in grembo. Durante una discussione con Felipe infatti lui la strattona inavvertitamente e la donna finisce a terra perdendo i sensi. Trasportata in ospedale i medici tentano di salvare il bambino, ma non possono fare nulla per evitare l’aborto. Genoveva perde così l’unica arma che aveva per ricattare Felipe.

Ma la Salmeron è una donna dalle mille risorse e ben presto trova nell’avvocato Velasco e in Laura due alleati per portare avanti la sua vendetta nei confronti del marito. Laura si vede costretta a cedere alle richieste della cattivona di Acacias per evitare che lei sveli un terribile segreto che la domestica si porta appresso.

Spoiler Spagna Una Vita: Felipe accusato di violenza da Laura

La domestica è costretta a seguire alla lettera le direttive datele da Genoveva, così soccorre Felipe che appare incosciente a causa dell’abuso di alcool e gli fa poi credere di aver passato la notte insieme. Più tardi la stessa Alonso accusa Felipe di averla violentata. Questa terribile accusa, insieme alle indiscrezioni che Genoveva condivide con il vicinato, serve a screditare l’avvocato.

Ma il piano della Salmeron non si ferma qui. La donna infatti sa bene che, sebbene sia tornata in libertà, non è ancora completamente prosciolta dall’accusa di omicidio. Per questo elabora insieme all’avvocato Velasco, una strategia difensiva che preveda un capro espiatorio a cui addossare la morte di Marcia. Chi sarà? Noi una mezza idea già ce l’abbiamo. Felipe senza dubbio commette un errore madornale nel sottovalutare la moglie. E l’imprudenza che commette potrebbe davvero costare molto cara all’Alvarez-Hermoso. Di sicuro non mancheranno momenti di tensione, che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Per sapere cosa accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

