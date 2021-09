Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena, che finiranno per sconvolgere la povera Camino. La giovane si troverà ad affrontare la morte del marito Ildefonso. Novità in arrivo anche per Velasco, che lascerà definitivamente il set. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Ildefonso si suicida

Il marito di Camino, ossessionato dal pensiero di avere delle caratteristiche che non verranno mai accettate dalla società, deciderà di togliersi la vita. Il suicidio di Ildefonso finirà inevitabilmente per gettare Camino in uno dei periodi più bui della sua vita. Non mancheranno neppure i momenti di tensione con la madre, responsabile agli occhi di Camino della sua infelicità.

Se Felicia non si fosse intromessa nella vita della figlia, questa avrebbe potuto continuare la sua relazione con Maite e non si sarebbe mai sognata di sposare Ildefonso, che in realtà non amava. Ma proprio il suo passato amoroso farà nascere in Camino il pensiero di un gesto estremo come quello di Ildefonso: anche lei in fondo si sentirà “diversa” e non accettata, arrivando così a pensare che il suicidio possa essere anche il suo destino.

Lo scontro tra Felicia e Camino sarà davvero duro: la giovane rinfaccerà alla madre tutto il suo odio con una rabbia così improvvisa che Felicia non riuscirà a trattenere le lacrime.

Spoiler Spagna Una Vita: Velasco esce di scena dalla soap

Le prossime puntate di Una Vita mostreranno ancora una volta la crudeltà di Velasco. L’avvocato, dopo aver commissionato la morte di Felipe, non esiterà a mostrarsi spietato. Tanta cattiveria però finirà per ritorcersi contro di lui: Genoveva gli dichiarerà guerra e da quel momento Velasco avrà vita breve.

Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici infatti assisteremo presto alla sua uscita di scena: l’avvocato che ha difeso abilmente Genoveva dall’accusa dell’omicidio di Marcia lascerà Acacias in modo a dir poco drammatico. Siete curiosi di sapere cosa accadrà? Dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui