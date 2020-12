Le anticipazioni di Una Vita dal 12 al 18 dicembre 2020 ci svelano che assisteremo ancora alle tensioni in casa Palacios. Se Carmen e Lolita hanno finalmente raggiunto un accordo per una convivenza abbastanza pacifica suddividendosi le faccende di casa, dopo giorni e giorni che le due donne discutevano anche sulle piccole cose, adesso sono Ramon e Antoñito ad evitarsi apertamente. Il fatto che in casa di Ramon non si respiri un’aria proprio distesa non sfugge certo a Susana, che con una scusa banale si reca a curiosare.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 12 al 18 dicembre 2020

Emilio fa il suo ritorno da Santander con una buona notizia: sembra infatti essere riuscito a trovare qualche indizio che colleghi Ledesma alla morte di alcune persone. Per aiutarlo a scoprire di più Josè cerca di stringere amicizia con Ledesma, anche se il suo carattere scontroso non rende certo il compito facile. Per allontanare i figli e non costringerli a subire il calvario di vivere con Ledesma, Felicia pensa di mandarli a Cadice.

Felipe si sveglia in una stanza di hotel e viene informato da Mauro di averlo fatto condurre lì per evitare che commettesse altre sciocchezze. Quando i due vengno convocati da Andrade Mauro tenta invano di convincere Felipe a non andare all’appuntamento per non rovinare tutto. Felipe è irremovibile, così si recano entrambi da Andrade e riescono ad ingannarlo facendogli credere che l’ex commissario abbia a disposizione alcune donne di colore da vendergli.

Spoiler Una Vita: Felipe è vicinissimo a Marcia

Genoveva inizia a pensare che il piano di Ursula sia destinato al fallimento, e sospetta che Felipe possa essere sulle tracce di Marcia. Ursula fa di tutto per convincerla che Marcia ha ormai lasciato il paese, anche se la verità è un’altra: la donna si trova infatti proprio a casa di Andrade.

Questo significa che l’avvocato è davvero arrivato vicinissimo a lei quando si è recato all’appuntamento con l’uomo. Per sapere se Felipe riuscirà a scoprire che la donna che ama è ancora in città e dove si trova dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.