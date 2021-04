Le anticipazioni di Una Vita dal 1 al 7 maggio 2021 ci preannunciano che riusciremo finalmente a sapere qualcosa di più sugli strani malori che da qualche tempo assalgono Bellita Del Campo. Tutto inizierà a chiarirsi quando Emilio sorprenderà Margarita in cucina in atteggiamento sospetto. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Le condizioni di salute dell’artista non sembreranno affatto migliorare e questo getterà nello sconforto i Dominguez. Mentre Cinta si dichiarerà intenzionata ad annullare il suo debutto, Josè dimenticherà ancora una volta di presentarsi per uno spettacolo e di avvisare la compagnia. Il suo posto si farà così sempre più a rischio, e a salvare la sua carriera artistica sarà Mister Golden che si dirà disposto ad attendere che la moglie si sia ristabilita.

Mentre le condizioni della donna miglioreranno leggermente Emilio si troverà ad assistere a una scena che potrebbe finalmente gettare un po’ di luce su quanto sta accadendo. Margarita verrà infatti sorpresa dall’uomo in cucina mentre sarà intenta a versare del veleno nel tè all’artista e davanti alla reazione sorpresa di lui borbotterà qualche frase e uscirà in fretta dalla stanza dimenticando la fiala sul tavolo. Più tardi Emilio confesserà a Cinta, Josè e Arantxa di aver sorpreso Margarita mentre era intenta ad aggiungere una misteriosa polvere nel tè di Bellita.

I sospetti di Cesareo che Camino continui a vedersi con Maite troveranno conferma quando l’uomo si recherà a casa della pittrice e le troverà insieme. Poco dopo lui confesserà a Felicia quanto ha appena scoperto e la donna si recherà da Maite per intimarle di stare lontano dalla figlia.

Felipe, dopo aver troncato la sua relazione con Marcia, chiederà nuovamente a Genoveva di sposarlo e stavolta lei accetterà. Ma la dark lady avrà molto di cui preoccuparsi, soprattutto dopo che Andrade deciderà di mandare da lei Velasco per minacciarla. Dal suo punto di vista Genoveva non si è impegnata abbastanza per boicottare il processo.

Felipe intanto rientrerà dal tribunale soddisfatto e convinto che con la sua deposizione Andrade possa finalmente avere i giorni contati. Ma l’uomo in carcere riceverà intanto una visita da Ursula e la conversazione tra i due potrebbe dare inizio ad un nuovo piano di vendetta contro l’avvocato. Intanto Felipe e Genoveva inizieranno ad organizzare le loro nozze.

Da tempo ormai Marcia sospetta che il presunto Santiago non sia affatto chi sostiene di essere, e quando lui le mostrerà due biglietti per Cuba lei insisterà ancora una volta per sapere la verità, prima di rifiutare la proposta di partire con lui.

A questo punto l’uomo non riuscirà più a tacere e le confesserà di essere in realtà Israel, il fratello gemello del suo defunto marito. Poi proseguirà raccontandole di essere giunto ad Acacias su ordine di Andrade, per inscenare tutta la storia che avrebbe impedito a Marcia di sposare Felipe.

L’avvocato è ormai ad un passo dal matrimonio con Genoveva. Sarà quindi troppo tardi per permettere a Felipe e Marcia di riprendere il loro sogno d’amore? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

