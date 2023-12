Un volo per Natale è una classica commedia sentimentale natalizia da cui non ci si può aspettare grande originalità, ma ciò non toglie che sia garbata e simpatica.

Perfetta per una fredda serata casalinga davanti alla tv in questa atmosfera di festa, va in onda nella prima serata di Domenica 17 Dicembre su Tv8. La trama, il cast e le curiosità principali a riguardo ve le diciamo di seguito.

Un volo per Natale: la trama in breve e il cast

La giovane Stephanie viene lasciata dal fidanzato. Per superare il momento difficile e rilassarsi un po’, la donna decide di volare in Connecticut per trascorrere le feste natalizie con i suoi familiari. Una tempesta di neve tuttavia, cambia le carte in tavola, scombinando completamente i suoi piani. Dopo un atterraggio di fortuna nel Montana, Stephanie trova una sola stanza d’albergo disponibile in cui alloggiare e deve necessariamente condividerla con l’affascinante Michael…

Il cast del film è composto da Mayim Bialik, Ryan McPartlin, Reginald VelJohnson, Brian Doyle-Murray, Trilby Glover, Candice Azzara, Rob Mathes, Jo Marie Payton e Roxana Ortega.

Le principali curiosità sul film

Un volo per Natale è una commedia romantica/sentimentale diretta da Peter Sullivan nel 2015. Queste sono le curiosità da conoscere sul suo conto: