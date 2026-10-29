Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che un inconveniente rovinerà la festa del Dia de los Muertos al Vulcano, mettendo a rischio la reputazione del locale. Spazio anche ai problemi di Silvia e Michele, costretti ad affrontare il rischio di un possibile sfratto. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 2 al 6 novembre.

Anticipazioni settimanali Upas al 6 novembre: sorpresa amara al Dia de los Muertos

Al Caffè Vulcano si festeggia il Día de los Muertos, la tipica ricorrenza messicana dedicata ai defunti. Però, una salsa finita nel piatto sbagliato causerà un incidente sgradevole, mettendo in pericolo non solo il successo dell’evento, ma anche la reputazione del locale. Le conseguenze della vicenda alimenteranno nuove tensioni tra lo staff, spingendo Diego a prendere finalmente coscienza di alcuni aspetti della situazione.

Nonostante il ricatto di Lorenza – che chiede denaro per andarsene – i tre soci ammetteranno gli errori fatti verso Samuel e Micaela e sceglieranno di affrontare le difficoltà con maggiore spirito di squadra.

Un posto al sole, trame dal 2 al 6 novembre: SIlvia e Michele sfrattati?

Renato riuscirà finalmente a dire a Silvia e Michele che ha intenzione di vendere la casa dove vivono in affitto. La novità di un possibile sfratto sarà un altro colpo duro per la coppia, già alle prese con i problemi del Caffè Vulcano.

Ignari delle nuove preoccupazioni che affliggono Silvia e Michele, Nunzio e Rossella continueranno a dedicarsi al progetto della loro nuova casa.

Roberto difende Greta, Marina gelosa: news Un posto al sole

La Pm Lucia Cimmino – sempre più determinata a dimostrare la colpevolezza di Greta – sottoporrà la giovane a un duro interrogatorio. Lei sarà fin troppo consapevole della sua posizione legale, he la pone in una situazione delicata, e chiederà a Roberto di aiutarla. Feri dal canto suo sarà convinto che Greta sia innocente e affronterà Scala, intimandogli di non mettersi contro di lui. Ferri continuerà inoltre a chiedersi se il misterioso finanziatore di Mori non sia coinvolto nella questione.

Nel frattempo Marina sarà costretta a osservare in silenzio la crescente vicinanza tra Roberto e Greta, e farà sempre più fatica a nascondere il suo coinvolgimento nella vicenda.

A complicare ancor più la situazione ci penserà Roberto, che si mostrerà sorpreso dal comportamento comprensivo della compagna.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Alberto si rivolgerà a Guido e, soprattutto, a Mariella per affrontare un problema davvero insolito. Mariella scoprirà che il cane che aveva spaventato Alberto è legato al suo passato, ma Guido non sarà disposto a condividere l’entusiasmo animalista della moglie.

Cristina si ritroverà sotto i riflettori quando una giornalista di Radio Golfo cercherà di sorprenderla per ottenere un’intervista. Intanto, Manuela faticherà ad accettare l’idea di aver lasciato il lavoro in radio, mentre Micaela sarà entusiasta di iniziare la conduzione della sua nuova trasmissione.