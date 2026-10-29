Siamo già alla quarta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026. Ecco le news, le anticipazioni e tutti gli spoiler su cosa vedremo in tv nel primo pomeriggio di domenica 1 novembre 2026 a partire dalle 14.00 su Canale 5. Cosa è accaduto nella registrazione odierna? Ci sono state eliminazioni? Ci sono stati ospiti musicali o altri Vip che hanno preso parte al talent di Maria De Filippi in qualità di giudici di ballo o di canto per le varie sfide tra gli allievi? Ecco cosa ci hanno raccontato le talpe presenti in studio. Scopritelo insieme a noi.

Amici di Maria De Filippi 2026 news e anticipazioni: gli ospiti

Quali ospiti vi saranno nella quarta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026? Le aspettative sono alte perché in queste settimane sono usciti o stanno per uscire i nuovi singoli di: Gaia ed Angelina, ma anche di Mida ed altri ex allievi. Approderà in studio qualcuno di loro? I fan lo sperano davvero tanto. Nelle scorse settimane abbiamo visto in qualità di ospiti musicali: Settembre e Ariete. Questa domenica chi vi sarà?

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In qualità di ospite musicale troveremo:

In qualità di giudici esterni, invece, troveremo:

Amici 26, sport: come andrà la sfida di pugilato?

Dopo aver visto la sfida di judo e quella di pattinaggio su rotelle, questa settimana assisteremo all’attesissima sfida di pugilato. Riuscirà il giovane talento della scuola di Amici di Maria De Filippi a tenersi il banco?

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La gara di canto

Come è andata invece la gara tra i cantanti? Ecco la classifica, le esibizioni e alcuni giudizi espressi dai responsabili artistici presenti e dai giudici.

La gara di ballo

Come è andata invece la gara tra i ballerini?

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