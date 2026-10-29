Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo show di Sky di Fabio Caressa, avrà una terza stagione. Il programma, che già nelle prime due annate è diventato un cult, arriverà prossimamente, come è stato annunciato oggi dallo stesso conduttore. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Money Road 3 si farà: l’annuncio di Fabio Caressa

L’annuncio della terza stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, proviene direttamente da Fabio Caressa. Nella clip diffusa oggi, in cui guarda dritto in camera, da fine alle voci che negli ultimi mesi si sono rincorse su questo nuovo capitolo. “Ne avete lette tante, e quindi è giusto che vi dia una spiegazione. La terza stagione di Money Road è in arrivo”.

Anche questa volta è previsto un nuovo viaggio, con nuovi viaggiatori, nuove scelte e nuove tentazioni, di cui, ad ora, siamo ancora all’oscuro. Ma la terza edizione dello show Sky Original prodotto da Blu Yazmine è confermatissima.

Caressa ha raccontato anche i motivi della scelta di riportare sullo schermo questa nuova edizione: “Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi ma non sai cosa troverai. Io ho provato a resistere, ma di fronte a certe tentazioni come fai?. La tentazione di riaprire un nuovo campo base capace di accogliere un nuovo gruppo di viaggiatori è troppo forte, così come è forte la voglia di capire se nelle nuove situazioni estreme che troveranno i partecipanti preferiranno l’individualità o lo spirito di gruppo.”

Dopo le prime due stagioni di grande successo quindi Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo sta tornando. Anche il terzo capitolo sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW. I casting sono aperti e tutte le informazioni sono sul sito di bluyazmine.it/moneyroad.