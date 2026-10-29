Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 31 ottobre al 6 novembre? Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane al 6 novembre

Martina parla con Curro e gli rivela di aver baciato un altro uomo. Il ragazzo la esorta a raccontare tutto a Jacobo, senza però chiederle l’identità dell’uomo. D’altronde Curro sa già di chi si tratta.

Quando Martina affronta il fidanzato però, lui insiste per sapere chi sia l’uomo con cui l’ha tradito, e davanti al silenzio di lei si infuria. La cugina di Leonor cerca di ridimensionare quanto accaduto, sostenendo che quel bacio non ha avuto nessun significato per lei, ma Jacobo insiste per conoscere l’identità del rivale.

News La Promessa (puntate dal 31 ottobre al 6 novembre)

Petra va da Samuel e gli consegna il denaro ottenuto dalla vendita del gioiello, sperando che basti per salvare il rifugio. Poi decide di dare un’altra mano al ragazzo, aiutandolo sul posto. Qui conosce Prudencio, un uomo tormentato dai suoi problemi. La situazione del rifugio rimane critica, e la minaccia di una imminente chiusura preoccupa tutti.

Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal nella vicenda di Curro. Manuel, però, non si lascia intimidire e dichiara apertamente di non temere né il capitano né il duca. Alonso ribadisce inoltre che la famiglia non permetterà più a Curro di affrontare da solo una situazione tanto difficile.

Curro chiede scusa a Pia, news La Promessa

Il clima torna disteso tra Curro e Donna Pia. Il ragazzo si riconcilia con la donna e le chiede umilmente scusa per averle sparato. Lei comprende il suo stato d’animo e l’esigenza avvertita di tenere al sicuro la donna che ama, e lo perdona.

Tra i due si ristabilisce così quel legame affettuoso di un tempo.

María Fernández sconvolta nelle prossime puntate La Promessa

María Fernández resta molto delusa quando Carlo cancella all’improvviso la passeggiata che avevano organizzato. Perplessa per il suo improvviso cambiamento, la ragazza si confida con Donna Pía, cercando di capire cosa possa essere accaduto.

Poi lo affronta e gli chiede spiegazioni, ma Carlo preferisce evitare di rispondere. Il ragazzo si rivolge invece a Pía per sapere se è vero che María aspetta un figlio da lui.

La situazione precipita quando – poco dopo – Carlo scompare.Inizialmente Pia prova a coprirlo, ma poi è costretta a confessare a Maria che potrebbe essere scappato dopo aver saputo della gravidanza.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Toño spera che suo zio Nazario accetti la sua relazione con Enora. Davanti alle cuoche, il giovane appare fiducioso e si dice convinto che l’uomo prima o poi cambierà idea. Anche Manuel condivide questo ottimismo e crede che il successo della loro attività e i guadagni futuri possano persuadere Nazario a dare la sua benedizione alla coppia.

Enora, però, gli dice di aver già parlato con lo zio e di aver ricevuto un chiaro rifiuto. Nonostante questo, continua a pensare che col tempo riusciranno a fargli cambiare idea.