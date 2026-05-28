Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 1° al 5 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Alberto Palladini, sempre più tormentato dall’assenza di Anna. Mentre l’uomo si prepara a cercarla, Gianluca potrebbe scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto raggiunge Anna?

Palladini senior è sempre più depresso dopo la partenza di Anna, e parlando con Niko gli rivela il suo desiderio di raggiungerla nel casale di campagna appartenente alla madre.

Intanto però, Gianluca sembra sul punto di scoprire la relazione segreta tra il padre e la giovane.

Quando Alberto arriva al casale, convinto di trovare lì Anna, si trova davanti a una sorpresa inattesa.

Marina in crisi nelle prossime puntate Upas

Greta si accorge che sua figlia ha un disperato bisogno di lei, e decide di dedicarsi completamente alla ragazza anche se questo potrebbe portarla a scontrarsi con Ferri. Cristina deve affrontare un’interrogazione che si rivelerà decisiva per evitare la bocciatura.

Purtroppo la prova fallisce quando Cristina rimane vittima di un violento attacco di panico. Greta suggerisce allora a Roberto di assumere un atteggiamento un po’ meno rigido con la ragazza e di concederle di portare anche Leo in vacanza con loro.

La crescente sintonia tra Greta e Roberto finisce per mettere in crisi Marina. Cristina intanto si prepara ad affrontare una nuova interrogazione.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Mentre si avvicina la partenza per la Spagna, il rapporto tra Ornella e Raffaele sembra peggiorare.

Silvia si rende conto che Michele sta per commettere un errore nei confronti di Ferri e cerca di correre ai ripari.

Mariella e Guido devono sopportare le continue interferenze di Cotugno, e i due sembrano sul punto di crollare. Per questo motivo cercano una soluzione definitiva alla sua invadenza, affrontandolo apertamente. La situazione però, si rivela più complicata del previsto.

Le tante assenze di Rosa potrebbero costarle l’anno scolastico: la donna è preoccupata e Damiano cerca di tirarle su il morale organizzando una romantica sorpresa. Le cose non vabno come previsto, e quando più tardi Rosa cerca di riappacificarsi con lui, emerge qualcosa che ferisce Renda e porta i due a una nuova discussione.

Raffaele e Ornella tornano da Barcellona, e si scopre che il viaggio non ha affatto risolto la loro crisi.

Niko e Manuela sono preoccupati per Jimmy: la sua ossessione per l’allenamento fisico e i pesi sembra aver superato ogni limite.