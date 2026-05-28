Successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum” nella stagione televisiva 2025/2026

Si è chiusa ieri, mercoledì 27 maggio, un’altra stagione di grande successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum”, i programmi condotti da Barbara Palombelli che continuano a rappresentare un punto di riferimento del day time televisivo italiano.

Anche quest’anno il tribunale televisivo più longevo della tv italiana ha ottenuto risultati molto positivi in termini di ascolti, confermandosi uno dei pilastri della programmazione di Canale 5 e Retequattro.

La quarantunesima edizione di “Forum”, in onda su Canale 5, ha dominato la propria fascia oraria con una media del 19.1% di share e 1.331.000 telespettatori. Numeri importanti anche per “Lo Sportello di Forum” su Retequattro, che ha registrato una media del 6.41% di share e 697.000 telespettatori.

Barbara Palombelli e il successo di Forum

Al centro del successo delle due trasmissioni c’è ancora una volta Barbara Palombelli, capace di affrontare temi di attualità e storie di vita quotidiana con uno stile giornalistico rigoroso ma allo stesso tempo empatico.

Nel corso della stagione, “Forum” ha portato in tv casi legati a problematiche familiari, sociali e civili, coinvolgendo spesso giornalisti, scrittori e politici chiamati a commentare le sentenze dei giudici e a offrire riflessioni sui temi più discussi del momento.

Il programma continua così a distinguersi per la capacità di raccontare situazioni vicine alla realtà delle persone, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Le parole di Giancarlo Scheri sul successo di Forum

A commentare gli ottimi risultati ottenuti dal programma è stato anche Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che ha voluto ringraziare Barbara Palombelli e tutta la squadra autorale e produttiva.

“Forum continua a essere un appuntamento quotidiano di grande successo. Un grazie speciale a Barbara Palombelli che, con la sua passione e sensibilità, riesce a raccontare storie vicine alla vita reale delle persone. Grazie anche a tutta la squadra autorale e produttiva”.

Forum torna a settembre con nuove puntate

Per i telespettatori l’appuntamento è già fissato a settembre, quando “Forum” e “Lo Sportello di Forum” torneranno in onda con nuove puntate inedite, nuove storie e temi pronti ad animare ancora una volta il dibattito televisivo del day time Mediaset.