A giugno cambia il palinsesto di Mediaset. Infatti, venerdì 29 maggio termina la stagione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Al loro posto, dal 1° giugno, torna Morning News con Dario Maltese. Ecco tutte le informazioni da sapere sul ritorno del programma estivo di Canale 5.

Morning News con Dario Maltese torna su Canale 5: ecco cosa sapere

Dopo l’edizione di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che saluteranno gli spettatori venerdì 29 maggio, ci sarà spazio per un grande ritorno, ormai tanto atteso dal pubblico della rete. Infatti, a fare compagnia ai telespettatori durante tutto il periodo estivo, ci sarà ancora una volta Dario Maltese. Il giornalista e conduttore televisivo sarà, per il terzo anno consecutivo, alla guida di Morning News, programma che è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel palinsesto Mediaset.

La trasmissione arriva il 1° giugno su Canale 5, sempre nella stessa fascia oraria, cioè dalle 8:45 alle 10:50. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico tra informazione, attualità e approfondimenti. Lo stesso Maltese, durante l’ospitata in diretta di Mattino Cinque, ha detto qualcosa di più e ha scherzato sulla sua prossima routine mattutina. “La sveglia suonerà alle 5.30 del mattino e poi dieci minuti dopo…Io però sono talmente terrorizzato di non svegliarmi che comunque apro gli occhi in automatico già prima del suonare della sveglia.”

Anche quest’anno, Morning News sarà un grande contenitore di numerosi argomenti. Si toccheranno infatti anche argomenti di cronaca, come il Delitto di Garlasco :”Racconterò tutto senza omettere nulla, ma sempre con sensibilità e senza cercare sensazionalismo. Restano temi dai quali non si può prescindere”, ha dichiarato Maltese alla rivista settimanale Chi.

Ma ci sarà spazio anche per l’attualità, economia, politica, temi sociali, e notizie più leggere in vista della stagione estiva. Un’edizione che dunque promette di affrontare variegati temi con competenza e professionalità, mantenendo lo stile equilibrato e diretto del conduttore.