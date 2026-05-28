Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 28 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre femminile a tema “arriva la bomba, si tratta di me!”.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dalla sfilata che ha visto trionfare Gemma! L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 28 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++