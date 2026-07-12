Un malore di Sureya e un incidente stradale nel quale rimarrà coinvolto Kursat saranno al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 12 luglio in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 12 luglio

Il cuore di Sureya non reggerà il colpo, quando la donna troverà una lettera apparentemente scritta dal suo defunto marito Mehmet. In realtà a scrivere il documento – che accuserà la donna di essersi alleata con la figlia dell’assassino del consorte – sarà stata la suocera Afet.

Lo stratagemma si dimostrerà efficace, e le emozioni davvero forti, tanto che Sureya avrà un infarto e finirà in ospedale. Le sue condizioni di salute desteranno preoccupazione, e Mahir non potrà fare a meno di chiedersi se dietro a quanto accaduto non vi sia lo zampino di nonna Afet. Le cure dei medici riusciranno a salvare Sureya, che però – parlando con il figlio – ammetterà che avrebbe preferito morire piuttosto che vederlo accanto alla figlia dell’uomo che ha ucciso suo padre.

Mahir salva la vita a Kursat nelle prossime puntate Racconto di una notte

Mentre la madre di Mahir sarà in ospedale, il padre di Canfeza resterà coinvolto in un brutto incidente stradale, proprio dopo aver litigato al telefono con la figlia. Anche la sua vita sarà in pericolo, e a salvarlo sarà proprio il ragazzo.

Mahir donerà a Kursat il suo sangue. L’amore per la consorte avrà così la meglio e il giovane – quando scoprirà di essere un donatore compatibile – non si tirerà indietro.

Quando Kursat si riprenderà, sarà grato al enero per avergli salvato la vita, e gli rivelerà di aver nascosto lui la merce scomparsa, per non farla trovare a Rahsit.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sevde sarà colta dai sensi di colpa, dopo aver speso moltissimi soldi utilizzando la carta di credito del marito. Nel frattempo Ferman avrà la conferma che il bambino che la sua amante Efsane porta in grembo sarà suo.