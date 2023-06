Per la seconda settimana consecutiva la soap partenopea “salta” l’appuntamento del venerdì sera. Un Posto al Sole stasera non andrà in onda. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole, i motivi dello stop del 9 giugno

Come già accaduto lo scorso 2 giugno, la soap Made in Italy ambientata nella città partenopea salterà il consueto appuntamento del venerdì con i tantissimi fans, che in questo periodo sono particolarmente attenti alle vicende di Marina, costretta a fare i conti con la presenza ingombrante di Lara che fa di tutto per separarla da Roberto.

Dopo un maxi episodio andato in onda ieri, che ha permesso di recuperare la puntata “saltata” lo scorso venerdì, le vicende di Palazzo Palladini si fermano nuovamente per lasciare spazio stasera a un evento sportivo. A partire dalle ore 21.00 sarà in onda infatti la Diamond League 2023, per la terza tappa della competizione di atletica leggera, organizzata dalla World Athletics. L’evento sarà trasmesso in diretta da Parigi, che ci terrà compagnia fino alle 23.10.

Un Posto al Sole, quando torna?

Un Posto al Sole tornerà regolarmente lunedì 12 giugno alle 20.50 su RaiTre. Non si prevedono al momento ulteriori cancellazioni dal palinsesto Upas, mentre è prevista per giovedì 15 giugno una maxi puntata che permetterà di rimettersi in pari recuperando quella cancellata stasera.

Nel corso della prossima settimana avremmo modo di vedere la relazione tra la Giordano e Ferri precipitare in modo irreversibile. Marina difatti – dopo aver scoperto cosa è accaduto in sua assenza – andrà su tutte le furie e caccerà Roberto di casa. Sarà la vittoria definitiva di Lara? La giovane ha anche salutato Ida – convinta di non rivederla mai più – ma la madre naturale del piccolo Tommaso sta per tornare e c’è da scommettere che darà del filo da torcere alla Martinelli.

Tra le vicende di Palazzo Palladini ci sarà spazio anche per Luca De Santis, che dopo il suo ritorno a Napoli deve riadattarsi alla vita in ospedale. Per l’Altieri arriverà il momento di rivedere Sasà, mentre Mariella e Guido faranno ritorno dalla crociera.

Ci attende una settimana in cui ci troveremo molte volte a trattenere il fiato. Per rimanere aggiornati sulle news Un Posto al Sole vi invitiamo a seguirci sui canali social.