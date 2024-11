Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 novembre? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrati su Don Antoine, che verrà accoltellato in chiesa. Il parroco verrà trovato in una pozza di sangue e Damiano cercherà di fare luce sull’accaduto.

Anticipazioni Upas al 29 novembre: Antoine accoltellato

Il parroco verrà ritrovato da Giulia e Ornella in una pozza di sangue in chiesa. Chi avrà accoltellato Don Antoine? Mentre Luca, Ornella, Giulia e Rosa soccorreranno il prete, Damiano inizierà le indagini per cercare di dare un volto all’aggressore. I suoi sospetti si concentreranno su Pasquale.

Damiano troverà qualcuno che avrà visto il ragazzino allontanarsi di corsa dalla chiesa il giorno dell’incidente. Ad alimentare i sospetti di Renda ci sarà anche il fatto che Pasquale sembrerà essere svanito nel nulla, e dopo la fuga avrà fatto perdere le sue tracce.

I sospetti su Pasquale finiranno per scatenare la rabbia di Luisa. La madre del ragazzo non sopporterà l’idea che il nome di suo figlio possa essere associato a un fatto così increscioso, e finirà per prendersela con Rosa. La donna penserà infatti che possa essere stata la Picariello a fare il suo nome per vendicarsi.

Mentre Damiano porterà avanti le sue indagini, qualcun altro troverà Pasquale. Sarà Manuel a trovarlo, e in quell’occasione il figlio di Luisa gli chiederà consigli per non avere guai con la polizia. Manuel sarà l’unico a sapere dove si nasconderà Pasquale, ma saprà anche che aiutandolo potrebbe finire per avere anche lui grossi guai.

I sospetti di Michele nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Roberto Ferri accoglierà i Gagliotti a Radio Golfo. Mentre la famiglia farà il suo ingresso alla radia con diversi spazi pubblicitari, Michele nutrirà forti sospetti sulla loro ascesa sospetta e deciderà di dare il via a un’indagine personale.

Proprio mentre Michele sarà sul punto di fare una scoperta decisiva sul conto dei Gagliotti, Costabile continuerà a ricattare Castrese per costringerlo a parlare col padre e convincerlo a mettersi in affari con loro.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Il recente riavvicinamento tra Nunzio e Rossella dovrà affrontare un nuovo ostacolo. Cammarota scoprirà infatti che la dottoressa Graziani ha intenzione di lasciare Napoli. Come reagirà?

Nel frattempo Samuel scoprirà come fare per smettere di pensare a Micaela, che intanto soffrirà un po’ per non essere più nei pensieri dell’ex.

Guido – leggendo un’intervista fatta a Claudia – si renderà conto che lei non da, alla loro storia, la stessa importanza che gli da lui.

Più tardi Niko dovrà fare i conti con le proteste di Valeria, che non sarà d’accordo sul progetto del ragazzo di passare le vacanze natalizie in Sicilia senza di lei.