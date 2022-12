Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci svelano che Clara e Alberto – una volta scoperto che i gioielli appartengono a Lia – sono in crisi e non sanno più cosa fare. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Mentre Niko si interessa lla faccenda dei gioielli appartenuti alla famiglia di Lia, la donna sembra avere escogitato un altro sistema per rientrarne in possesso. La Curcio appare disorientata davanti all’appello di Diego e alla fermezza di Alberto, il quale asserisce di non essersi impossessato del tesoro della famiglia di Lia. Clara è a un bivio.

Un Posto al Sole news: i timori di Nunzio

Nunzio intanto deve fare i conti con una situazione che potrebbe diventare esplosiva da un momento all’altro. Alice infatti – convinta di essere lei il motivo di crisi tra il ragazzo e Chiara – rischia di rivelare la sua relazione clandestina. Un incontro chiarificatore tra la figlia di Elena e il Cammarota sembra avere finalmente risolto tutto, ma la giovane non riesce ad abbandonare l’idea di poter avere una chance con lui. Alla cena organizzata da Mariella per festeggiare il nuovo anno Cerruti si ritrova inaspettatamente in compagnia di Castrese. E questa non è la sola sorpresa che attende Sasà.

Upas, anticipazioni al 6 gennaio Un Posto al Sole

Mentre il rapporto con Eugenio sembra inesorabilmente destinato a finire, Viola si sente sempre più vicina a Damiano. .L’insegnante non fatica a rendersi conto che Damiano le piace molto più di quanto sia disposta ad ammettere. I due sono in attesa di ricevere notizie dall’Agenzia Dogane sull’inchiesta riguardante i materiali utilizzati dalla fabbrica di giocattoli, quando Rosa riceve una notizia che potrebbe cambiare il futuro suo e quello di Manuel.

Per sapere di cosa si tratta, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.