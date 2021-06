Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 giugno 2021 ci svelano che Ferri si trova a dover decidere come comportarsi riguardo a ciò che ha scoperto dopo aver seguito Lara. Vediamo cosa succederà nelle puntate future di Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 5 al 11 giugno 2021

Ferri cerca di capire a che gioco sta giocando Lara. Abbate, seguendo i consigli della ragazza, cerca di manipolare Fabrizio per portare a termine il suo affare. Non vi sono più dubbi sul fatto che la Martinelli stia facendo il doppio gioco per riuscire a scoprire informazioni che possano essere utili a Ferri. Pietro, messo all’angolo dalla strategia difensiva di Marina e allarmato dai ricatti di Biagio, si trova costretto a subire le decisioni di Menkov. Una visita inaspettata stupisce Marina.

Alberto cerca di intimidire Niko per riuscire a mettere Clara con le spalle al muro. Ma mentre lui si illude che la vita stia per ripartire il legame tra la donna e Patrizio si fa invece sempre più forte. Malgrado Clara provi per lui una forte attrazione cerca di frenare il suo istinto.

Mentre Giancarlo cerca un avvicinamento con Silvia, Michele appare sempre più frustrato da una situazione lavorativa che non lo appaga affatto. Il piccolo malessere di un caro amico desta qualche preoccupazione in Franco.

Un Posto al Sole anticipazioni: Renato e Raffaele, è sempre più scontro

La lotta tra Renato e Raffaele sembra non conoscere sosta. I battibecchi tra i due continuano e le loro liti iniziano a coinvolgere anche gli altri inquilini del palazzo. Raffaele cerca allora di tirare dalla sua parte i condomini nella guerra contro Renato e il suo drone.

L’eterna sfida tra i due finisce per coinvolgere anche Guido. Renato e Raffaele sembrano aver iniziato una guerra senza esclusione di colpi che si sta spandendo a macchia d’olio. Arriverà mai il momento in cui i due faranno la pace? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.