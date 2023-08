Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 agosto 2023 ci svelano che i comportamenti e gli atteggiamenti di Lara finiranno per esasperare sempre più Roberto. Il Ferri non capirà i motivi per cui la Martinelli si mostrerà così ansiosa per un evento che in realtà dovrebbe essere gioioso. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 5 al 11 agosto 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 5 al 11 agosto su Rai 3 Lara apparirà sempre più nervosa con l’avvicinarsi del battesimo del piccolo Tommaso, e Roberto farà fatica a comprendere i motivi della sua ansia.

Il Ferri non potrà certo immaginare che – a procurarle tanta preoccupazione – sia il pensiero che Marina possa giungere nel bel mezzo dei festeggiamenti e rivelare la verità che di fatto segnerebbe la fine della sua storia con lui.

Un Posto al Sole news, Nunzio deve scegliere tra Rossella e Ada

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per Nunzio, chiamato a prendere una delicata decisione. Il Cammarota si troverà a fare i conti con una scelta importante da fare e che turberà Rossella.

Ada lo raggiungerà al Caffè Vulcano, con una proposta allettante in vista delle vacanze estive. L’infermiera gli riferirà che si sono liberate delle camere, a prezzo stracciato, all’interno di una villa in Salento prenotata da alcuni suoi amici.

Di conseguenza, Ada proporrà al cuoco di andarci insieme e prendersi così un periodo di pausa dagli impegni lavorativi. Nunzio però in un primo momento rifiuterà, puntando sul fatto di non avere molti soldi a disposizione per una vacanza e sulla parola data a Silvia, quando si è dichiarato disponibile per tutto il mese di agosto.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 11 agosto

Ada incasserà il rifiuto e saluterà Nunzio con un bacio sulle labbra e l’augurio di una buona estate. Ma il cuoco si pentirà presto di quel “no” pronunciato in fretta e ne parlerà con Diego, ammettendo di avere proprio bisogno di un periodo di stacco dagli impegni lavorativi.

A quel punto, Diego metterà mano ai turni di lavoro previsti ad agosto e farà in modo che Nunzio possa avere una settimana di pausa per andare in vacanza con Ada. Quando Rossella arriverà al Caffè Vulcano, apprenderà l’importante novità legata a Nunzio e Ada.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.