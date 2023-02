Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 febbraio 2023 ci svelano che Damiano verrà ferito nel corso di una sparatoria. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 4 al 10 febbraio 2023

Inizia il processo contro Lello Valsano – accusato della morte di Susanna – e per Viola e Niko si prospetta un periodo difficile. I due sono coinvolti direttamente in quanto accaduto, e se l’insegnante è rimasta a sua volta ferita da un proiettile, il giovane avvocato ha perso la moglie. Niko e Viola reagiscono in modo ben diverso alle mille sensazioni evocate dal processo Valsano, e mentre la figlia di Ornella si mostra sofferente e silenziosa, l’avvocato si avvicina a Manuela. Ma i sensi di colpa per la morte di Susanna spingono Niko ad allontanare la zia di suo figlio.

La situazione tra Viola e Damiano si fa sempre più complicata. L’attrazione tra i due si fa sempre più forte e Viola – nonostante i tentativi fatti per non far trasparire ciò che prova nei confronti dell’agente di scorta – non può più nascondere i suoi sentimenti e medita di mettere fine alla sua relazione con Eugenio. Damiano – in preda a forti sensi di colpa nei confronti del magistrato – decide di farsi rimuovere dal suo incarico.

La notizia dell’apertura del processo Valsano però, comporta nuovi pericoli per Viola e per Antonio, e l’agente di scorta decide così di tornare sui suoi passi. Una decisione che potrebbe essergli fatale, visto che l’agente di scorta finisce per trovarsi coinvolto in una guerra tra clan in pieno centro storico. Il Renda rimane ferito nella sparatoria, che vede coinvolte anche Ornella. Angela, Giulia e Clara.

Un Posto al Sole news: Bianca prova a riportare l’armonia in casa

In casa Boschi si respira un’aria di forte tensione, e dopo gli ultimi eventi Bianca si sente responsabile delle tensioni. Per attenuare gli attriti tra i suoi genitori la ragazzina trova un tenero escamotage per farli riavvicinare. Per riportare l’armonia tra loro organizza una sorpresa che sembra dare i risultati sperati.

La storia d’amore tra Rossella e Riccardo è sempre più difficile da portare avanti a causa delle frequenti incomprensioni. Ornella deve prendere una decisione importante per il suo futuro lavorativo e questo la porta a un altro duro scontro con il dottor Crovi.

Upas, anticipazioni al 10 febbraio Un Posto al Sole

La pubblicità negativa che ha investito il Vulcano non accenna a diminuire, e Silvia appare sempre più in crisi a causa della situazione da cui non sa come uscire.

Marina – rientrata da Londra – vorrebbe potersi concentrare sui preparativi dell’imminente matrimonio, ma un nuovo evento imprevisto rischia di minare l’armonia con Roberto. I due riescono a superare il momento di tensione e si riconciliano. Danno il bentornata a casa a Silvana, ma un’altra figura si staglia all’orizzonte, pronta a intralciare ancora una volta la loro felicità.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.