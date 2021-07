Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 luglio 2021 ci svelano che assisteremo al buon esito dell’intervento di Filippo. Purtroppo però è ancora presto per dire che tutto è a posto e nuove complicazioni rischiano di compromettere tutto. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Aspettando il risveglio di Filippo dopo l’intervento Serena cerca di recuperare le energie. Quando tutto sembra volgere al meglio però intervengono delle complicazioni post-intervento. Tecnicamente è andato tutto bene ma Filippo è vittima di un’amnesia che preoccupa non poco la moglie. Sebbene i medici le suggeriscano di pazientare ancora un po’ Serena appare annichilita dal dolore.

A cercare di affrontare la nuova situazione creatasi con determinazione è invece Ferri, che non può fare a meno di mostrarsi grato a Marina per il sostegno che gli fornisce. La preoccupazione però cresce per le condizioni di salute di Filippo, che sembra aver dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita e allontana Serena che invece vorrebbe stargli accanto in un momento così difficile.

Mentre Filippo prova a scavare nella sua memoria per rimettere insieme i pezzi di un puzzle che gli appaiono sparsi qua e la, Serena si trova a dover spiegare a Irene i motivi per cui non può vedere il suo papà.

Una spiacevole discussione con Alberto Palladini fa temere a Patrizio che l’uomo possa sfogare la propria frustrazione su Clara. I due stanno costruendo la loro relazione senza però tenere conto dell’impatto emotivo che questa ha su Rossella. Quest’ultima deve fare i conti con l’atteggiamento polemico di Volpicelli e il turbamento per le condizioni di salute di Filippo. Fortunatamente trova un confidente inaspettato con cui sfogarsi.

Un Posto al Sole anticipazioni: Renato, nonno ideale

Vedendolo alle prese con quattro ragazzini scalmanati Giulia è costretta ad ammettere che Renato si sta rivelando un nonno ideale. Jimmy intanto vede vacillare la sua decisione di iscriversi al campo scuola a causa di una presenza temibile, ma poi non mostra esitazioni e decide di iscriversi al corso di danza estivo.

