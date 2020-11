Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che vivremo una settimana in cui i riflettori saranno puntati su Alberto, personaggio a cui verrà dato ampio spazio. Dopo la nascita di suo figlio Clara inizia a fare pressione sul giovane perché possano vivere tutti insieme nella stessa casa come una normale famiglia. Alberto però sembra indugiare.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 28 novembre al 4 dicembre 2020

I motivi che conducono l’avvocato Palladini a rimandare la convivenza con Clara ed il bambino sono legati alla nuova situazione che si è venuta a creare intorno a lui e che rischia di compromettere anche il suo lavoro. Alberto si è infatti reso perfettamente conto che il suo capo, l’imprenditrice Barbara Filangieri, ha verso di lui un interesse che va ben oltre la sfera professionale.

Se fino a quel momento la ricca imprenditrice si era mostrata molto cordiale con Alberto, le nuove avances non lasciano adito a dubbi ed appare evidente il suo interesse per l’avvocato. Questo suo nuovo atteggiamento mette in seria difficoltà il giovane che appare determinato nel volerla tenere a distanza ma senza indispettirla. L’avvocato sa bene infatti che il suo futuro lavorativo dipende dal rapporto con la donna.

Se Alberto si trova a dover fronteggiare una situazione davvero imbarazzante, che lo vede costretto a dover gestire le pressioni, di natura completamente diversa, da parte di due donne, Franco Boschi si trova invece a dover prendere decisioni che potrebbero cambiargli completamente il destino. Quando riceve la notizia che sua madre si deve operare di cuore infatti, l’uomo si trova a dover decidere se partire per raggiungerla in Nuova Zelanda. Alla fine Franco decide di mettersi in viaggio, al fianco della moglie Angela.

Niko continua a portare avanti un castello di bugie sempre più rischioso. Marina e Fabrizio appaiono sempre più in difficoltà e davanti a Ferri e Lara che continuano a tramare contro di loro, i due hanno reazioni completamente opposte: mentre Fabrizio sembra ormai rassegnato a deporre le armi Marina cerca di affrontare la situazione ai cantieri con spirito combattivo.

Spoiler Upas: la promessa di Renato a Bianca

Renato, armato delle migliori intenzioni, fa una promessa alla piccola Bianca. Le sue parole però potrebbero finire per essere fraintese e complicare ancor più le cose.

Per sapere se riuscirà a chiarire, e soprattutto per conoscere le decisioni di Alberto conteso tra Clara e Barbara però, bisogna attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.