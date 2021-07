Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 luglio 2021 ci svelano che Filippo fatica a ritrovare un po’ di serenità, mentre Serena prende coscienza del fatto che lui non sarà più presente nella vita sua e in quella della figlia Irene. Filippo però non sembra affatto disposto a gettare la spugna e, sempre più deciso a recuperare la memoria, decide di fare un nuovo tentativo. La situazione della coppia ha delle ripercussioni anche su Roberto, che oltre ad essere sotto pressione per lo stato d’animo del figlio è anche preoccupato per la possibile partenza di Marina. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 24 al 30 luglio 2021

Situazione piuttosto complicata anche per Silvia, che cerca di fare chiarezza nei suoi sentimenti. La ragazza si chiede se sia giunto il momento di parlare con Michele per capire se la loro storia può ancora avere un futuro.

Discussioni anche tra Ornella e Raffaele, che sembrano avere le idee diverse sull’approccio da tenere con i figli. A preoccupare Marina è invece lo strano comportamento di Fabrizio. La donna si accinge a scoprire i suoi problemi al pastificio, ma i suoi consigli sembrano essere poco graditi da lui, che rimane invece convinto che sarà la sua strategia imprenditoriale a permettergli di superare la crisi in cui si trova l’attività.

Pietro Abbate si trova a fare i conti con due balordi che lo aggrediscono. Ma dopo un primo momento in cui sembra lasciarsi andare qualcosa scatta dentro di lui a riaccendere la sete di vendetta. Anche Guido si trova a fare i conti con degli aggressori, e quando viene soccorso da Franco e Raffaele si rende conto che i malviventi gli hanno rubato la pistola d’ordinanza.

Patrizio rimane sorpreso da un’iniziativa di Clara e, incoraggiato da quel gesto, trova finalmente il coraggio di rompere gli indugi prendendo una decisione che avrà un importanza enorme per il futuro del loro rapporto.

Anche per Speranza è arrivato il momento di prendere una decisione. La ragazza è divisa tra il romanticismo di Samuel e l’attrazione che prova verso Vittorio. Se il primo ha finalmente trovato il coraggio di invitarla a cena, Vittorio continua a mostrare tutto il suo cinismo.

Anticipazioni upas: Ferri e Filippo alle prese con una grave emergenza

Roberto e Filippo si trovano a far fronte a una grave emergenza. Il tempo gioca un ruolo fondamentale e purtroppo non è a loro favore. Questo provoca nei due una grande tensione. L’esito non sembra essere affatto scontato.

Di cosa si tratta e come andrà a finire? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.